بعدما احتج على استمرار إغلاق قاعات العرض.. جاد المالح يقدم عرضا رقميا والحضور بتذاكر إلكترونية

جدة - عبدالحي حسين - وجد الفنان الكوميدي المغربي الأصل، جاد المالح، وسيلة جديدة للقاء الجمهور، وهي حفل يبث مباشرة على منصة البث التدفقي، غير أنه سيكون مدفوع التذكرة من طرف الجمهور.

ويلتقي المالح، في 30 يناير الحالي، في العرض الكوميدي المباشر مع جمهوره، الذي يدفع سعر تذكرة 14.90 أورو مقابل المشاهدة على منصة البث التدفقي Gigson.

ويشارك رفقة المالح في العرض الكوميدي، الذي يقام في ظل إغلاق قاعات العرض في فرنسا، كل من: كيف آدمز، وأليكس فريدو، وأميل شابي، وبامبي، وإيلي شمعون، وحكيم جميلي، وإلياس جادل، ومكسيم جاستويل، ومورجان كاديجنان، ورومان فرايسينت، وطارق، ورضوان بوقربة.

وكان جاد المالح قد انتقد، في تصريح صحفي، أخيرا، استمرار إغلاق قاعات العرض في فرنسا، بينما تعج الطائرات بالمسافرين دون احترام إجراءات التباعد، متسائلا باستغراب حول هذه المفارق.