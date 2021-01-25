ذي قار.. الحكم بإعدام متهم قتل طفلاً

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات ذي قار، الاثنين، حكماً بالإعدام بحق متهم قتل طفلاً بعد اغتصابه.



وقالت شرطة ذي قار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم (ع . ك . هـ ) البالغ من العمر 50 عاما لارتكابه جريمة اغتصاب وقتل طفل".

وأضاف البيان، أنه "تم الحكم على المجرم بعد انجاز التحقيق من قبل المحققين في مديرية مكافحة اجرام ذي قار بالتعاون مع مركز شرطة الساهرون".