شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا و«فيروس انعدام المساواة» واقتصاد الصين على جدول أعمال «دافوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «أ ف ب»

يفتتح المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد افتراضياً هذا العام، الاثنين، بخطاب الرئيس الصيني شي جين بينج الذي يبدو أن بلاده قد طوت صفحة فيروس كورونا المستجد، أقله من الناحية الاقتصادية.

وعادة ما يعقد هذا المنتدى في دافوس الواقعة في جبال الألب السويسرية، إلا أن جائحة كوفيد ـ 19 أجبرت قادة العالم على الاجتماع افتراضياً هذا العام.

وفي وقت لاحق من اليوم، تناقش رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد مع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني بيتر ألتماير، والمدير التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، كيفية «إنعاش النمو الاقتصادي».

وخلال نسخة عام 2020 من المنتدى الاقتصادي العالمي، لم يكن ظهور التهاب رئوي غامض في الصين، قبل أن ينتشر في العالم ويعرف بوباء كوفيد ـ 19، يثير قلقاً واسع النطاق. وكانت النخب الاقتصادية المجتمعة في جبال الألب مهتمة بالجدل الحاصل بين دونالد ترامب وجريتا تونبرج أكثر من اهتمامها بالحجر الصحي المفروض في ووهان.

وبعد مرور عام ـ وفيما تخطت الولايات المتحدة عتبة 25 مليون إصابة، ما أجبر الرئيس الجديد جو بايدن على إعادة فرض القيود على دخول البلاد ـ عادت القارة الآسيوية إلى الواجهة في النسخة الحادية والخمسين من المنتدى التي تعقد تحت عنوان «عام حاسم لإعادة بناء الثقة»، وتستضيف رئيسي الصين وكوريا الجنوبية، ورئيسي وزراء الهند واليابان.

وتراجع التفاؤل الذي ساد في تشرين الثاني/نوفمبر، عندما أصبحت اللقاحات واقعاً، مع فرض قيود جديدة في بداية العام في أنحاء العالم لمكافحة الوباء وظهور نسخ متحوّرة من فيروس كورونا، والتأخيرات المتراكمة في تسليم اللقاحات.

تجمع افتراضي

والشخصيات الكبيرة المشاركة في المنتدى الافتراضي هي المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأرسلت إدارة بايدن الجديدة التي وعدت بإحياء سياسة خارجية متعددة الأطراف، خبير الأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي، وهو المستشار الرئاسي حول الوباء، إضافة إلى جون كيري المبعوث الخاص للمناخ، بعد قرار الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن، إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ.

وسيكون أحد تحديات الإدارة الأمريكية الجديدة، التعامل مع عالم يتحول مركز ثقله نحو آسيا. وبعد التجمع الافتراضي الأول، سينتقل منتدى دافوس في أيار/مايو، إلى سنغافورة، بعيداً عن المنتجع الشتوي السويسري الفخم، حيث تواصل انعقاده منذ أسسه البروفيسور الألماني كلاوس شفاب عام 1971.

السبب المعلن وراء نقله يتعلق بالمخاوف الصحية؛ إذ تعتبر هذه المدينة التي سجلت فيها 29 وفاة فقط، أكثر أماناً من جنيف.

«تعملق» صيني

ويعكس هذا التركيز على آسيا من جانب منظمي المنتدى الاقتصادي العالمي، نتائج دراسة حديثة أجرتها شركة «يولر هيرميس» للتأمين، تظهر أنه بفضل الوباء، من المفترض أن يعادل الناتج المحلي الإجمالي الصيني مثيله الأمريكي بحلول عام 2030؛ أي قبل عامين مما كان متوقعاً قبل الأزمة.

كذلك، أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد، أنه في عام 2020، أصبحت الصين الوجهة الأولى في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، متفوقة على الولايات المتحدة.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مثيراً للجدل من حيث المبدأ مع بكين في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بهدف تشجيع الاستثمارات المتبادلة.

والصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نمواً في عام 2020 بلغت نسبته 2,3%، كما أنها زادت حصتها في السوق، فقد ازداد فائضها بنسبة 7%، مقارنة بالولايات المتحدة في عام 2020، وهو دليل على فشل سياسة الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب.

«فيروس انعدام المساواة»

ومن المفترض أيضاً التطرق إلى موضوع مهم آخر هذا الأسبوع، وهو تفاقم انعدام المساواة والمخاطر التي يمثلها ذلك على تماسك المجتمعات.

وفي مقالة نشرت منتصف كانون الثاني/يناير، قال شفاب: «مرة أخرى لدينا فرصة لإعادة البناء»، داعياً إلى إعادة النظر في الرأسمالية في ضوء جائحة فاقمت انعدام المساواة.

ولكن دون «التشكيك في هذا النظام الاقتصادي الذي يتم من خلاله تحديد قرارات الشركات الكبرى المدرجة في البورصة من قبل المساهمين الذين يسعون إلى تحقيق أقصى قدر من الربحية في فترة قصيرة»، وفق جان كريستوف جراتس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لوزان.

وأعلنت منظمة أوكسفام لمكافحة الفقر، الاثنين، أن أزمة كوفيد ـ 19 تفاقم انعدام المساواة في العالم، مع سرعة تزايد ثروات الأغنياء، وأرجحية أن يحتاج الأكثر فقراً سنوات للخروج من دائرة الفقر.

ونشر التقرير تزامناً مع بدء منتدى دافوس الذي سيتم خلاله تخصيص أسبوع كامل لمساعدة القادة على ابتكار حلول لكبح الوباء، وإنعاش الاقتصادات بشكل قوي في العام المقبل.

وعالمياً، ازدادت ثروات أصحاب المليارات 3900 مليار بين 18 آذار/مارس، و31 كانون الأول/ديسمبر 2020، وفق المنظمة التي جددت دعوتها إلى فرض ضرائب على الثروة لمكافحة «فيروس انعدام المساواة».