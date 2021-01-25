تركيا واليونان تستأنفان محادثات بشأن نزاعات بحرية بعد انقطاع خمس سنوات

ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر أن تركيا واليونان استأنفتا محادثات تهدف إلى إيجاد حلول لنزاعات بحرية قائمة منذ فترة طويلة وهي خطوة تأتي بعد توتر

في شرق المتوسط استمر لأشهر .

ولم تحقق الجارتان، العضوتان في حلف شمال الأطلسي، تقدما يذكر خلال 60 جولة من المحادثات في الفترة من 2002 وحتى 2016.

وتعثرت خطط استئناف المحادثات العام الماضي بسبب إرسال تركيا لسفينة مسح في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط وبسبب خلافات بشأن الموضوعات التي يجب أن تشملها المحادثات.

واتفقت أنقرة وأثينا هذا الشهر على استئناف المفاوضات في إسطنبول في اختبار لآمال تركيا في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي ساند موقف اليونان وهدد بفرض عقوبات على أنقرة.

وأثينا عضو في التكتل.

وعبر الجانبان عن تفاؤل حذر قبل المحادثات رغم استمرار الدولتين في تبادل التصريحات الحادة حتى في الأيام التي سبقت اجتماع اليوم الاثنين في إسطنبول.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي إن اليونان ستشارك في المحادثات بتفاؤل لكن "دون سذاجة".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل أن يكون استئناف المحادثات بداية لعهد جديد.

وعلى الرغم من الاتفاق على استئناف المحادثات قالت أثينا يوم السبت إنها لن تناقش سوى ترسيم الحدود في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في شرق المتوسط وليس قضايا "السيادة الوطنية".

أما أنقرة فقد قالت إنها تريد أن تشمل المحادثات ذات الموضوعات التي شملتها الجولات السابقة ومن بينها نزع السلاح من جزر في بحر

إيجه والخلافات بشأن المجال الجوي.

ولم تتضح بعد الموضوعات المدرجة على جدول المحادثات اليوم الاثنين.