حاكم مصرف لبنان: الأرقام المتداولة ببعض وسائل الإعلام عن التحقيق السويسري «مضخمة»

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اليوم الاثنين إن الأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بتحقيق تجريه

السلطات السويسرية في مزاعم عن غسل أموال واختلاس "مضخمة".

وقال محققون سويسريون الأسبوع الماضي إنهم ينظرون في أمر المزاعم المرتبطة بمصرف لبنان المركزي. وقال سلامة في بيان اليوم الاثنين "كل الأخبار والأرقام

المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جدا ولا تمت إلى الواقع بصلة".

وأجاب سلامة الذي يقود مصرف لبنان المركزي منذ 1993 على أسئلة لمدعي عام التمييز اللبناني يوم الخميس.

وأصبح أداء سلامة محل تدقيق بعد انهيار النظام المالي في لبنان خلال أزمة غير مسبوقة في عام 2019 تسببت في تهاوي قيمة الليرة اللبنانية والتخلف عن سداد دين سيادي.

