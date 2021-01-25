الخارجية الأميركية: سنساعد شريكتنا السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها

19 يناير , 2021 دانت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الأحد)، محاولات الهجوم الأخيرة على الرياض، مؤكدة وقوف الولايات الـمتحدة إلى جانب السعودية ضد من يحاولون استهداف أمنها.

وأكدت الخارجية الأميركية أن محاولات الهجوم الأخيرة على السعودية «تستهدف المدنيين وتتعارض مع القانون الدولي».

وأضافت «سنساعد شريكتنا السعودية في التصدي لأي هجمات تستهدف أراضيها، وسنعمل على محاسبة من يحاولون تقويض استقرارها».

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