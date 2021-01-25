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الإمارات تأمل في فتح سفارتها بتل أبيب عقب رفع إسرائيل قيود كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أن فتح سفارتها في تل أبيب تأثر بالقيود الاحترازية التي تفرضها إسرائيل للحد من انتشار فيروس ، معربة عن أملها في أن تتم هذه الخطوة قريبا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، إنها تقوم حالياً بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب.

وأضافت أن "عملية فتح السفارة في الوقت الراهن تأثرت بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19".

وأعربت عن أملها في أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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