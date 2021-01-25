شكرا لقرائتكم خبر عن «روته» يصف الشغب خلال احتجاجات على قيود كورونا بأنه «عنف إجرامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - رويترز

ندد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الاثنين بأعمال الشغب التي وقعت في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع، والتي هاجم خلالها متظاهرون الشرطة وأضرموا النيران احتجاجاً على فرض حظر تجول ليلي لكبح انتشار فيروس كورونا، ووصف تلك الأحداث بأنها «عنف إجرامي».

وقالت الشرطة إن المئات اعتقلوا بعد الأحداث التي وقعت مساء السبت واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، ورَشَق بعض مثيري الشغب الشرطة بالحجارة، وفي إحدى المرات بسكاكين، كما أحرقوا موقعاً لإجراء فحوص كوفيد-19.

وقال روته للصحفيين خارج مكتبه في لاهاي: «هذا ليس له أي علاقة بالاحتجاج. هذا عنف إجرامي، وسنتعامل معه على هذا الأساس».

وأغلقت السلطات المدارس والمتاجر غير الأساسية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول بعد إغلاق الحانات والمطاعم قبل ذلك بشهرين.

وفرضت الحكومة حظر التجول اعتباراً من يوم السبت بسبب مخاوف من أن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا قد تقود سريعاً لزيادة حادة في أعداد الإصابات.

وسجلت هولندا حتى الآن 13540 وفاة بالمرض، ونحو 944 ألف إصابة.