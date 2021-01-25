شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدين بشدة محاولة الاعتداء الحوثي على الرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

أعربت دولة قطر، الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة التي استهدفت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واعتبرتها «عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية».

وأوضحت الخارجية القطرية في بيانها، أن موقف الدولة ثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وكانت قوات التحالف اعترضت ودمرت هدفاً جوياً معادياً، السبت، أطلقته جماعة الحوثيين الإرهابية باتجاه العاصمة الرياض.