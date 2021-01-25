إيطاليا تمنع "تيك توك" بعد وفاة فتاة

اسماعيل عبد الحي - فتحت النيابة العامة الإيطالية تحقيقا في وفاة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات بعد مشاركتها في تحدّ على تطبيق "تيك توك".

ووفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك"، تم فتح التحقيق بعد إعلان إيطاليا عن منع مؤقت لوصول المستخدمين الذين لا يمكن إثبات أعمارهم إلى "تيك توك".

وتوفيت الفتاة في مستشفى باليرمو بعد أن إكتشفت شقيقتها البالغة من العمر خمس سنوات جثتها يوم الأربعاء الماضي، في حمام الأسرة مع هاتفها المحمول الذي صادرته الشرطة، حسب ما نقلته صحيفة "أي جي آي" المحلية.

وقالت "تيك توك" يوم أمس الجمعة، إنها لم تتمكن من تحديد أي محتوى على موقعها كان من الممكن أن يشجع الفتاة على المشاركة في تحد يحرضها على الانتحار، وتتعاون الشركة مع السلطات للتحقيق في الحادث.

وقالت هيئة حماية البيانات الإيطالية في بيان في وقت لاحق من يوم أمس الجمعة، إنها ستحظر شبكة التواصل الاجتماعي (الصينية) فوريا حتى 15 فيفري.

وأثارت وفاة الفتاة ردود فعل قوية في إيطاليا ودعوات إلى تنظيم مراقبة أفضل للشبكات الاجتماعية.

وكان خبراء طبيون قد حذروا من خطورة التحدي الذي يشارك فيه بعض الشباب ويدعوه بـ"لعبة الاختناق" (حجب وصول الأكسجين إلى الدماغ ).