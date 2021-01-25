المغرب يعلن عن إنطلاق حملة التلقيح ضدّ "كورونا" الأسبوع المقبل

اسماعيل عبد الحي - أفادت وزارة الصحة المغربية بأنه سيتم إعطاء الإنطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية ضد "كوفيد-19" خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عملية التلقيح ستتم بصفة تدريجية، وستهم الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض "کوفید -19" ومضاعفاته، وهم مهنيو الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش الملكي، وستشمل أيضا نساء ورجال التعليم إبتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه العملية ستشمل في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبة مرتفعة من حالات الإصابة بـ"کوفید 19".

هسبريس