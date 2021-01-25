تسجيل 3820 حالة شفاء جديدة من كورونا بالامارات

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الإثنين، إجراء 140,477 فحصا جديدا لكورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.



يأتي هذا تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 3,591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281,546 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 798 حالة.

وسجلت الوزارة شفاء 3,820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255,304 حالات.