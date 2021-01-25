جونسون يجري أول اتصال مع بايدن

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"الخليج 365" من لندن: أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء السبت، أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وغرد: "يسعدني التحدث إلى الرئيس جو بايدن هذا المساء".

وقال جونسون في تغريدته على تويتر: "أتطلع إلى تعميق التحالف طويل الأمد بين بلدينا بينما نقود الانتعاش الأخضر والمستدام بعد هزيمة فيروس كورونا - COVID-19."

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت: "تحدث رئيس الوزراء مع جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، هذا المساء. وهنأ الرئيس على تنصيبه، وتطلع الزعيمان إلى تعميق التحالف الوثيق بين بلدينا".

اتفاقية باريس

ورحب رئيس الوزراء بحرارة بقرار الرئيس إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وكذلك منظمة الصحة العالمية وبرنامج التحالف الدولي للقاحات COVAX لضمان الوصول العادل للقاحات.

وأضاف المتحدث: "أشار الزعيمان خلال المكالمة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه العالم أثناء الوباء، ولكن أيضًا الفرص التي لا مثيل لها لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر اخضرارًا معًا. وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات المبكرة التي اتخذها الرئيس بايدن بشأن معالجة تغير المناخ والتزامه بالوصول إلى Net Zero بحلول عام 2050".

الأمن والدفاع

وقال المتحدث: "بناءً على تاريخ المملكة المتحدة والولايات المتحدة الطويل في التعاون في مجالي الأمن والدفاع، أعاد القادة الالتزام بتحالف الناتو وقيمنا المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية".

وتابع: "ناقشا أيضا فوائد صفقة التجارة الحرة المحتملة بين بلدينا، وأكد رئيس الوزراء عزمه على حل القضايا التجارية القائمة في أقرب وقت ممكن، ويتطلع القادة إلى الاجتماع شخصيًا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، والعمل معًا من خلال قمة السبعة الكبار G7 التي تعقد في مدينة كورنوال البريطانية في يونيو المقبل ومجموعة العشرين G20 وقمة المناخ COP26 هذا العام في غلاسكو".

وعلى الرغم من ما يسمى بـ "العلاقة الخاصة"، فإن جونسون ليس أول زعيم عالمي يتحدث إلى بايدن الذي اتصل هاتفياً بالمكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور والكندي جاستن ترودو في وقت سابق من الأسبوع.