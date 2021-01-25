مسام يعلن نزع 1446 لغماً حوثياً خلال ثالث أسبوع من يناير الجاري

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

أعلن المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عن نزع 1446 لغماً خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري، من مخلفات ما زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في عدد من المناطق اليمنية.



وذكرت غرفة عمليات مشروع مسام، أن الفرق تمكنت من انتزاع 9 ألغام مضادة للأفراد، و177 لغماً مضادة للدبابات، و1258 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

وأوضحت أن فرق المشروع تمكنت منذ بداية شهر يناير الجاري ولغاية يوم 22 منه، من نزع 4513 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

ولفتت إلى أن ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 213.018 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية.

ونوهت إلى أن فرق المشروع تمكنت منذ بداية هذا الشهر ولغاية 22 منه من تطهير 949.144 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

وتسببت الألغام الحوثية بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال، فيما تواصل مليشيا الحوثي زراعتها للألغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، وبالقرب من الأحياء السكنية، كان أغلبها في محافظتي الحديدة وتعز.