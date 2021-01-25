الجمعية الكويتية للإغاثة توزع 1762 حقيبة إيوائية في محافظات يمنية

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة بمحافظة تعز توزيع 476 حقيبة إیوائیة ضمن مشروع ضمن حملة (الكويت بجانبكم).



وذكرت الجمعية إن التدشين من محافظة تعز جاء ضمن مشروع يشمل توزيع 1762 حقيبة بعدة محافظات يمنية.

وأضافت الجمعية أن وكيل محافظة تعز “عبد الحكيم عون” ثمن خلال التدشين الدعم الانساني السخي والعطاء المتواصل من دولة الكويت والجمعية الكويتية للإغاثة.

وقال إن هذا المشروع يساهم في تخفيف معاناة مئات الاسر المحتاجة خصوصا في فصل الشتاء