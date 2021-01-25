انت الان تتابع خبر وفد عتبات كربلاء يشارك بمجالس عزاء ضحايا مجزرة ساحة الطيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بتوجيه من ممثلي المرجعية الدينية العليا، انطلق وفد رسمي من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، اليوم الاثنين، لتقديم العزاء لعوائل شهداء التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد.