شكرا لقرائتكم اشتباك جديد عند الحدود الهندية الصينية.. ووقوع جرحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواجهت القوات الهندية والصينية، الأسبوع الماضي، عند حدود البلدين المتنازع عليها في جبال هملايا في اشتباك جديد أوقع جرحى من الجانبين بعد ستة أشهر على معارك وقع فيها قتلى، على ما ذكرت مصادر عسكرية ووسائل إعلام هندية.

ووقع الاشتباك الأسبوع الماضي عند ممر ناكو الجبلي في ولاية سيكيم (شمال شرق)، كما أوضحت المصادر العسكرية لوكالة فرانس برس، في حين نقلت وسائل إعلام وطنية عن مسؤولين عسكريين هنود قولهم، إن الاشتباك أدى إلى إصابات في صفوف الجيشين.

طائرة حربية هندية

وقالت صحيفة "إنديا توداي" إن الهند تصدت لمحاولة من قبل جنود صينيين للتسلل عبر الحدود، في مقاطعة سيكيم شمالي الهند، مما أدى إلى وقوع اشتباك.

وأوضحت الصحيفة، أن 4 جنود هنود و20 جنديا صينيا أصيبوا في الاشتباك، الذي جرى في منطقة وعرة شديدة البرودة.

يأتي الحادث الأخير بعد أشهر من المواجهة التي وقعت في 15 يونيو الماضي، عندما اشتبك جنود من الطرفين قرب نقطة حدودية في وادي جالوان بشرق لاداخ.

وتتواجد قوات كبيرة من كل من الجانبين على طول خط السيطرة في المناطق الجبلية التي يتراوح ارتفاع قممها ما بين 4500 و5500 متر.

ويذكر أن عدة مواجهات خطيرة وقعت بين الهند والصين منذ مايو (أيار) على طول خط السيطرة، الذي يمثل الحدود غير الرسمية، في منطقة لاداخ الجبلية.

وقتل 20 جندياً هندياً في يونيو (حزيران) في أسوأ مواجهة بين الجارتين منذ 45 عاماً.