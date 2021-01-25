القبض على عدد من المتهمين وضبط كدس للاعتدة في صلاح الدين



بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وضبط كدس للاعتدة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز أقسام الدجيل، والطوز، والضلوعية، وسامراء، وشعبة دوائر قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على 17 متهما بينهم مطلوبون بقضايا الإرهاب".

وأضافت أن "قسم شرطة الشرقاط عثر على كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة الخضرانية التابعه لقضاء الشرقاط يحتوي على (١٠٢٠) قنبرة هاون بدون رأس، و(٦٢) صاروخا مختلف، و(٦٢) قذيفة مدفع فارغة، و(١٠٠) حشوة مدفع، وفتيل تفجير، وبطاريات مختلفة، ورمانة صوتية"، مؤكدة تسليم المواد المضبوطة إلى الجهة المعنية لغرض معالجتها واتلافها حسب الإجراءات القياسية".