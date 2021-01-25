اخبار العالم

"الداخلية" تحتفل اليوم بعيد الشرطة وتكريم عدد من ذوي الشهداء

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -  

رسمت معركة الإسماعيليية عام 1952 لوحة فنية، تلاحمت فيها دماء "الشرطة والشعب" في أثناء تصديهم للعدوان، لتوضح للعالم أجمع أن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل به المصريون بكل طوائفهم وثقافتهم كل عام.

وفي تقدير كبير لدور رجال الشرطة وتضحياتهم المستمرة، تقيم وزارة الداخلية، اليوم الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة بحضور رئيس الجمهورية وكبار القيادات والوزراء والمسؤولين، كما يكرم الرئيس عددًا من ضباط الشرطة الأكفاء وذوي الشهداء.


ويحرص الرئيس السيسي كل عام، على حضور حفل الاحتفال بعيد الشرطة، حيث قام منذ عامين بتكريم أسرة اللواء مصطفى رفعت، قائد الشرطة في ملحمة الإسماعيلية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا