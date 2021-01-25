شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستمع اليوم إلى بيانات وزيرى القوى العامة وشئون المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمع مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين إلى بيان وزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى جلساته الرقابية التى استهل بها أعمال دور الانعقاد الأول، غدا الثلاثاء، للاستماع إلى بيانى وزيرى الخارجية والطيران المدنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب قد استمع خلال جلسته العامة أمس الأحد إلى بيانى وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، كل عن موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.