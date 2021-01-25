شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة إنقاذ تونس تدعو لمسيرات مليونية لإسقاط حركة النهضة الإخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت جبهة إنقاذ تونس أنصارها والشعب التونسى ، للمشاركة في مسيرات مليونية ، لإسقاط حركة النهضة -إخوان تونس- و اعتبر منذر قفراش ، رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن ما تشهده البلاد هو مقدمة ثورة شعبية ، ضد ما وصفه بـ " العشرية السوداء " التي عاشتها تونس منذ الربيع العربي سنة 2011 وإلى اليوم من إرهاب و فقر و خراب وسرقات و قتل على أيدي الغنوشي وحركةالنهضة الإخوانية .

وأكد "قفراش" أن جبهة إنقاذ تونس ستعلن يوم 31 من هذا الشهر، عن تجمع يضم 12 حزبا معارضا للإخوان ، ومن أول الدعوات التى سيطلقها التجمع هى حل حركة النهضة وتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية ومحاكمة قيادات التنظيم وعلى رأسهم راشد الغنوشي ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ظرف 6 أشهر من إسقاط الإخوان.

وشهدت تونس خلال الأيام الماضية مسيرات شعبية ضخمة في كل المحافظات تخللتها أعمال شغب مع الشرطة التونسية دعى فيها المحتجون إلى إسقاط النظام الإخواني وحل البرلمان و أعتقل فيها أكثر من 2000 متظاهر و هدد خلالها القيادي بحركة النهضة عبدالكريم الهاروني وهو رئيس مجلس شورى النهضة الإخوانية والذراع اليمنى للغنوشي المحتجين ضد حركته بالسجن و بأن أنصار حركته سينزلون إلى الشوارع لإعادة النظام حسب تصريحه الذي وجد ردود أفعال غاضبة جدا من الأحزاب والسياسيين و الإعلاميين.