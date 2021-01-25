كورونا تداهم وزير خارجية تونس.. "أعراض قاسية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا وسط "أعراض قاسية".

وقال الجرندي، في تغريدة على تويتر: "أثبتت اليوم التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي".

وأضاف: "أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير اللقاح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 197 ألفا و373 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 80 وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و234 حالة.

وكانت الحكومة التونسية فرضت حجرا صحيا لمدة أربعة أيام الأسبوع المنقضي لاحتواء انتشار فيروس كورونا، مع إغلاق المدارس حتى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.