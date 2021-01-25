شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة للنواب: سأتواصل مع "المالية" لبحث إنهاء مشكلة عمال التشجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن أزمة العمالة المؤقتة "عمال التشجير" ليس للوزارة أى دور أصيل فيها، وإنما هي مسئولية المحافظات.

وقال وزير الزراعة، في تعقيبه على أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، إنه سيتواصل مع وزير المالية والوزارات المعنية من أجل إنهاء هذه الأزمة، إلى أن موضوع عمال التشجير "شائك" وممتد منذ فترات طويلة، متعهدا بالعمل على إنهاء هذه الأزمة.

وكان وزير الزراعة السيد القصير، أكد في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إعطاء الوزارة أولوية خلال الفترة القادمة لتدعيم الخدمات التى تقدم للفلاح فى مجال توفير مستلزمات الإنتاج وبحث ملف الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع لجنة الزراعة والرى مع وضع آليات لتدعيم دور التعاونيات، فضلا عن الإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد المعلقة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال كل الموافقات اللازمة.

وقال القصير، إن الوزارة ستواصل الفترة القادمة استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وهو تحول غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية والتي تدعمنا فى تنفيذ هذا البرنامج، وكذا تطوير مراكز تجميع الألبان البالغ عددها ما يقرب من 800 مركز، بما يضمن تقديم ألبان صحية وآمنة وتساهم فى فتح آفاق للتصدير.