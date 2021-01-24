الخارجية الأمريكية: سندعم السعودية في حماية أراضيها

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الهجوم الأخير، الذي استهدف العاصمة الرياض محاولة لاستهداف المدنيين ويتعارض مع القانون الدولي. وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الأخير على الرياض بالمملكة العربية السعودية ".

وتابعت: "بينما نقوم بجمع المزيد من المعلومات حول هذا الأمر، إلا أنه يبدو أنها كانت محاولة لاستهداف المدنيين". وأضافت الخارجية الأمريكية "أن مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".

وأكدت الخارجية الأمريكية: "بينما نعمل على تهدئة التوترات في المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية، بما في ذلك إنهاء الحرب في اليمن، سنساعد أيضًا شريكتنا السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، أمس السبت، عن "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض".