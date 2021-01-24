وتابعت: "بينما نقوم بجمع المزيد من المعلومات حول هذا الأمر، إلا أنه يبدو أنها كانت محاولة لاستهداف المدنيين". وأضافت الخارجية الأمريكية "أن مثل هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض كل الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار".
وأكدت الخارجية الأمريكية: "بينما نعمل على تهدئة التوترات في المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية، بما في ذلك إنهاء الحرب في اليمن، سنساعد أيضًا شريكتنا السعودية في الدفاع ضد الهجمات على أراضيها ومحاسبة أولئك الذين يحاولون تقويض الاستقرار".
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، أمس السبت، عن "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: سندعم السعودية في حماية أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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