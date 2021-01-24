شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيم بالنواب تختار الشعينى والبارودى وكيلين و"عبد الونيس" أمين سر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة القيم بمجلس النواب، أول اجتماعاتها ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد موافقة المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تشكيل اللجنة.

وأجرت لجنة القيم خلال أول اجتماع لها، انتخابات وكيلى اللجنة وأمين السر، إعمالا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وأسفرت الانتخابات عن اختيار النائب هشام الشعينى (وكيلا)، والنائب إلهامى محمد فاروق البارودي (وكيلا)، والنائب على عبد الونيس (أمينا للسر).

من جانبه، قال النائب أحمد البعلى، عضو لجنة القيم، إن اللجنة لم تناقش أى شىء فى اجتماعها اليوم، سوى انتخابات وكيلى اللجنة وأمين السر، وستواصل عملها الفترة المقبلة فى ضوء اختصاصاتها المحددة فى اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بناء على ترشيح اللجنة العامة، ويترأس لجنة لجنة القيم طبقا للائحة الداخلية، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي.

وتضم اللجنة في عضويتها وفقا لتشكيلها الذى وافق عليه المجلس، 14 عضو هم (أحمد بدران البعلي، محمد نجيب نور الدين، عبدالوهاب خليل، هشام الشعيني، إلهامي محمد فاروق البارودي، شعبان لطفي عبد الغنى، إيلاريا سمير حارس، عيسي عبد المنعم أبو زيد، ألفت علي كامل عبد المجيد، سوسن حسني حافظ، فاطمة سليم، مى كرم جبر، رفعت درويش، علي عبد الونيس).

يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص فى المادة 28 على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.