التوزيع الجغرافي للإصابات الـ520 بكورونا.. 45% في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 520 الجديدة.
وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 138 حالة جديدة، منها 96 حالة بالدار البيضاء الكبرى.
وبجهة الشمال، سجلت 98 حالة، منها 30 حالة بتطوان.
وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 88، منها 27 بسلا.
وسجلت بجهة مراكش آسفي 56 حالة، وبجهة سجلت الشرق 49 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 47 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 16 حالة، و15 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 9 حالات بدرعة تافلالت، و5 حالات بجهة كلميم واد نون، ثم 5 حالات ببني ملال خنيفرة، و3 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب،