التوزيع الجغرافي للإصابات الـ520 بكورونا.. 45% في جهتي البيضاء والشمال

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 88، منها 27 بسلا.

وسجلت بجهة مراكش آسفي 56 حالة، وبجهة سجلت الشرق 49 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 47 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 16 حالة، و15 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 9 حالات بدرعة تافلالت، و5 حالات بجهة كلميم واد نون، ثم 5 حالات ببني ملال خنيفرة، و3 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب،