78 غرامة مالية بقيمة 15 ألف جنيه إسترليني في تدخل للشرطة لمنع حفل موسيقي في لندن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فرضت الشرطة البريطانية اليوم الأحد غرامات قدرت بـ 15 ألف جنيه إسترليني في تدخلها لمنع حوالي 300 شخص من إقامة حفلة موسيقية غير مرخص لها، في ظل تفش غير مسبوق لوباء كورونا في البلاد.

جرى ذلك حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم في منطقة "نوسري روود" بـ "هاكني" في محيط خط سكة حديدية بالعاصمة لندن. وفيما فر العديد من المشاركين في الحفلة الموسيقية عند رؤيتهم الشرطة، اعتصم المنظمون داخل المكان الذي اختير لاحتضان الحدث بإغلاق أبوابه إغلاقا محكما بالمفاتيح، حسب أقوال الشرطة التي أكدت أن عدد الغرامات المالية بسبب "انتهاك الحجر الصحي" وصل إلى 78 غرامة، قيمة بعضها بلغت 200 جنيه إسترليني، فيما لم تُسجَّل اعتقالات حتى الآن، حسب قناة تلفزيون "بي بي سي" البريطانية.

اضطرت الشرطة البريطانية خلال الأسابيع الأخيرة إلى التدخل عدة مرات لمنع انتهاك الحجر الصحي من طرف مجموعات تُقدر بعشرات ومئات الأشخاص بتنظيمهم تجمعات وحفلات لا تنسجم مع الضرورات الوقائية التي يفرضها الوضع الوبائي في البلاد.