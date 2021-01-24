أصبح للأطفال بطاقة وطنية هم كذلك.. تعرفوا على دورها – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - فيديو:عبد الله آيت الشريف

أصبح بإمكان الأطفال، بدورهم، التوفر على البطاقة الوطنية التعريفية، بعدما أدرجوا ضمن لوائح المستفيدين منها، حديثا، على هامش المرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

واستفاد 3 أطفال من أسرة واحدة في العاصمة الرباط من البطاقة الوطنية، على الرغم من صغر أعمارهم، وهو أمر نوه به والدهم، الذي أكد أن لها أدوارا مهمة، أهمها الحماية من الاختطاف.

وقال الأب إن البطاقة الوطنية للأطفال تساعده في إثبات هوية أبنائه عند الحاجة، وتسهيل الوصول إليهم في حالة اختفائهم، ويمكن استخدامها عند السفر في رحلات جوية، وعند الاستشفاء بدل عقد الازدياد.

وحدد القانون مصاريف البطاقة الوطنية الخاصة بالأطفال في 50 درهما، عوض 75 درهما، المحددة كمصاريف إنجاز البطاقة الوطنية للكبار.

وحدد القانون مدة صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة في 10 سنوات للأشخاص، الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة، و7 سنوات على الأكثر للأشخاص، الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة كاملة.