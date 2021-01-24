استئناف محادثات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في الأردن

أعلنت الأمم المتحدة ومسؤولون يمنيون بدء مفاوضات جديدة تدعمها المنظمة الدولية بين جماعة الحوثي المدعومة من ايران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الأحد وتتناول تبادلا للأسرى.

يأتي الاجتماع الذي يستضيفه الأردن بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة الحوثيين تنظيما إرهابيا أجنبيا.

ونقلت طائرة استأجرتها الأمم المتحدة أربعة مسؤولين حوثيين من صنعاء إلى عمان يوم السبت. وأوفدت الحكومة أيضا أربعة ممثلين حسبما قال ماجد فضائل رئيس لجنة الأسرى الحكومية.

وذكرت مصادر على دراية بالأمر أن المحادثات تهدف إلى الإفراج عن 300 أسير بينهم مسؤولون بارزون كشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقالت إسميني بالا المتحدثة باسم مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث لرويترز "بدأت الاجتماعات صباح اليوم الأحد" مضيفة أن جريفيث افتتح المحادثات.

والمحادثات جزء من إجراءات لبناء الثقة تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام التي أُجريت في السويد في ديسمبر كانون الأول 2018 حيث اتفق الطرفان على تبادل 15 ألف أسير لدى جماعة الحوثي والتحالف بقيادة السعودية. واندلعت الحرب بين الطرفين في عام 2015. وجرى تبادل حوالي ألف أسير العام الماضي.

وحث جريفيث في بيان اليوم الأحد الطرفين على النقاش والاتفاق على أسماء "خارج قوائم اجتماع عمّان للوفاء بالتزام قطعوه في ستوكهولم بالإفراج عن كل أسرى الصراع في أقرب وقت ممكن".