الشرطة الهولندية تعتقل أخطر المطلوبين الهاربين في العالم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 يناير 2021 05:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الشرطة الهولندية ، عن اعتقال زعيم عصابة مخدرات آسيوية مدرج على قائمة أكثر المطلوبين الهاربين في العالم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الهولندية توماس ألينغ إنه تم اعتقال “تسي تشي لوب” الكندي المنحدر من أصل صيني يوم الجمعة الماضي بناء على طلب من الشرطة الأسترالية التي قادت تحقيقا خلص إلى أن عصابته تهيمن على تجارة المخدرات في آسيا والمحيط الهادئ، والتي يبلغ حجمها 70 مليار دولار سنويا.

كان جيريمي دوغلاس ممثل منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد قال لرويترز عام 2019: “تسي تشي لوب على شاكلة إل تشابو أو ربما بابلو إسكوبار” في إشارة إلى رجل عصابات المخدرات الأخطر في أميركا اللاتينية.

وأضاف ألينغ أنه “من المتوقع تسليم تسي بعد مثوله أمام قاض، والشرطة الهولندية اعتقلته دون وقوع حوادث في مطار سخيبول بأمستردام، وقد كان بالفعل على قائمة المطلوبين وتم اعتقاله بناء على معلومات استخبارية تلقيناها”.

وظل تسي، وهو مدان سابق عاش في تورنتو، يتنقل بين مكاو وهونغ كونغ وتايوان في السنوات الأخيرة، والعصابة المتهم بإدارتها معروفة لأعضائها باسم “الشركة”، ويشير إليها المسؤولون باسم “سام غور”.

وأظهرت الوثائق أن العصابة ضالعة مباشرة أو لها صلة بما لا يقل عن 13 من قضايا تهريب المخدرات منذ يناير 2015.