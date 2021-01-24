استشهاد فلسطيني جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استشهد عامل فلسطيني اليوم الاحد بأزمة قلبية بعد اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه جموع العمال عند بوابة (فرعون) جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وقال امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد في بيان صحفي ان فؤاد جودة (50 عاما) من بلدة (عراق التايه) في محافظة نابلس استشهد بعد اصابته بنوبة قلبية خلال محاولته عبور احدى فتحات جدار الفصل العنصري الذي اقامته إسرائيل بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 في بلدة (فرعون).

ويعاني العمال الفلسطينيون اثناء عبورهم للعمل داخل الأراضي المحتلة من إجراءات القوات الاسرائيلية على حواجز الاحتلال وبوابات جدار الفصل العنصري حيث ينتظرون لساعات طويلة ليتمكنوا من العبور الى أماكن عملهم ويتعرضون للتفتيش ويستهدفون باطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.