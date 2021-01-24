محمد الفلاح - إتلاف 1600 لغم وذخيرة غير متفجرة في باب المندب

الأحد 24 يناير 2021

أعلن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، السبت، إتلاف كمية جديدة من الألغام زرعتها مليشيا الحوثي في منطقة باب المندب، غرب اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي قوله إن الفرق الهندسية أتلفت 1600 لغماً مضاداً للدروع وأخرى فردية وعبوات ناسفة ومخلفات حرب من ذخائر وقذائف غير منفجرة زرعتها المليشيات الحوثية في مناطق سكنية وطرق عامة واماكن رعي في باب المندب.

وفي وقت سابق السبت، قال المشروع السعودي "مسام" لنزع الالغام في اليمن، إن مليشيات الحوثي جعلت اليمن الدولة الأولى في العالم بزراعة الألغام منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار في بيان إلى أن أكثر من 20 ألف مدني قتلوا بسبب ألغام الحوثيين منذ بدء الحرب في البلد.

وزرعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قرابة مليون لغم بالإضافة إلى العبوات الناسفة في مناطق المواجهات في البلاد منذ اندلاع الحرب قبل قرابة ست سنوات ما ادى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين.