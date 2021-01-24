شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد مرضى كورونا بـ « الرعاية الفائقة » في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في وحدات الرعاية الفائقة بفرنسا بواقع 16 حالة إلى 2896، وهو أول انخفاض في أسبوعين بعد فترة من الزيادات الحادة.

ويمثل عدد الأشخاص في العناية المركزة مؤشرا رئيسيا لقدرة النظام الصحي على التصدي للجائحة.

وقالت الحكومة إنها تريد أن يظل هذا الرقم ثابتا بين 2500 و 3000 قبل التفكير في تخفيف قيود حظر التجول لكنه ظل مرتفعا بشكل مطرد منذ أوائل يناير كانون الثاني.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية أيضا 23924 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بارتفاع عن 23292 إصابة و21406 إصابات سجلت يومي الجمعة والسبت بالترتيب. ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في فرنسا 3.04 مليون حالة.

وتراجع عدد الوفيات اليومي في المستشفيات بكوفيد-19 إلى 230 من 319 يوم الجمعة.

وقال رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس على تويتر في وقت سابق يوم السبت إن فرنسا طعمت الآن مليون شخص ضد كوفيد-19.