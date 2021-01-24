شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عثمان مشرفا على المتابعة والتقييم باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السفير أحمد إيهاب جمال الدين ، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، قرارا بتعيين محمد عثمان ، مسؤولاً للمتابعة والتقييم باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

يذكر أن محمد عثمان ، شغل منصب مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات خلال عامي 2018-2020 و شغل أيضا منصب مدير إدارة العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018 برئاسة سامح شكري ، وزير الخارجية لتكون الجهة الرسمية المختصة بإدارة ملف حقوق الإنسان في مصر.