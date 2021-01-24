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محمد عثمان مشرفا على المتابعة والتقييم باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

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القاهرة - سامية سيد - أصدر السفير أحمد إيهاب جمال الدين ، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، قرارا بتعيين محمد عثمان  ، مسؤولاً للمتابعة والتقييم باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

يذكر أن محمد عثمان ، شغل منصب مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات خلال عامي 2018-2020 و شغل أيضا منصب مدير إدارة العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018 برئاسة سامح شكري ، وزير الخارجية لتكون الجهة الرسمية المختصة بإدارة ملف حقوق الإنسان في مصر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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