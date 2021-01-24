جونسون: سلالة كورونا المتحورة في بريطانيا “أكثر فتكا”

جدة - عبدالحي حسين - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن سلالة كورونا المتحورة في بلاده “أكثر فتكا” من السلالة الأولى.

وقال في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة، إن فيروس كورونا المتحور في بريطانيا “قد يكون سببا في معدل أعلى من الوفيات”، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأضاف: “تم إبلاغنا اليوم أنه بالإضافة إلى انتشاره بسرعة أكبر، يبدو الآن أيضًا أن هناك بعض الأدلة على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قد تكون على صلة بارتفاع معدل الوفيات”.

وتابع جونسون: “كلا اللقاحان اللذان نستخدمها حاليًا ما زالا فعالان ضد كل من السلالة القديمة والجديدة”.

كما أشار إلى تلقى 1 من كل 10 بالغين في إنجلترا جرعتهم الأولى من اللقاح، بما في ذلك 71 بالمئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا وثلثي قاطني دور رعاية المسنين.

وسجلت بريطانيا حتى مساء الجمعة، أكثر من 3 ملايين و500 ألف إصابة بكورونا، وما يزيد عن 95 ألف و900 وفاة.

وخلال الأيام السبعة الماضية وحدها، سجلت بريطانيا 267 ألف و892 إصابة بكورونا، وفق بيانات حكومية.

وكشفت بريطانيا للمرة الأولى عن ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في دجنبر 2020.