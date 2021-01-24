الدوري الإيطالي.. أتلانتا يقسو على متصدر الدوري ميلان بثلاثية دون رد

جدة - عبدالحي حسين - سقط ميلان بثلاثية دون رد أمام ضيفه أتلانتا مساء اليوم السبت، في ملعب “سان سيرو” في لقاء برسم مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية أتلانتا، كل من كريستيان روميرو في الدقيقة (26)، والسلوفيني يوسيب إيليتشيتش في الدقيقة (53) من ركلة جزاء، ودوفان زاباتا في الدقيقة (77).

الخسارة هي الثانية لمتصدر الدوري الإيطالي ميلان، الذي فاز في 13 مباراة وتعادل في 4 أخرى، بينما كان الفوز العاشر لأتالانتا الذي تعادل في 6 لقاءات وهُزم في 3 أخرى.

ورفع أتالانتا رصيده من النقاط إلى 36 في المركز الرابع، فيما لازال ميلان رغم الخسارة في صدارة الدوري بـ43 نقطة.