البرتغال تسجل رقما قياسيا لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

سجلت البرتغال، السبت، رقما قياسيا لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأعلنت البرتغال، السبت، عن تسجيل 15333 حالة عدوى بفيروس كورونا و274 وفاة، وذلك في وقت تسعى فيه البلاد جاهدة للسيطرة على الوباء بعد عطلة عيد الميلاد.

وأظهرت بيانات موقع "أور وورلد إن داتا دوت أورج" أن البرتغال، التي يقطنها 10 ملايين نسمة، والتي كانت أفضل حالا من العديد من الدول خلال الموجة الأولى من الجائحة، أصبحت تشهد أعلى متوسط إصابات ووفيات في 7 أيام لكل مليون فرد بين دول العالم