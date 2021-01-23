شكرا لقرائتكم خبر عن 4176 إصابة جديدة بكورونا في لبنان والمغرب 925 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل لبنان 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات فيها بلغ 276587 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2280 حالةً.

فيما سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 465769.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8128، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 441693.