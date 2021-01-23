20 مصابا في انفجار بغزة

خلف انفجار قوي، وقع بأحد المنازل في «بيت حانون» شمال قطاع غزة، 20 مصابا على الأقل، وأدى أيضا إلى تضرر عدد من المنازل، حسب ما أفادت به مصادر طبية وأمنية محلية. وأشارت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة «حماس» في غزة، إلي أن «قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت إلى المكان، وتقوم بواجبها في إخلاء الإصابات»، لافتة إلي «فتح تحقيق، لمعرفة مسببات الانفجار». من جهتها، أفادت مصادر طبية بأنه «أصيب أكثر من 20 فلسطينيا، معظمهم بجروح متوسطة، وبينهم اثنان جروحهما خطيرة». في سياق متصل، أوضح شهود عيان أن «عددا من المنازل تضرر بسبب الانفجار الضخم الذي وقع في منزل أحد النشطاء الفلسطينيين». وأضافوا: «الشرطة أغلقت المنطقة ومنعت الصحافيين من الدخول». وفي القدس، أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هذا الانفجار قد يكون مرتبطا بـ«تخزين نشطاء أسلحة في منازل سكنية».



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