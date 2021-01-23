شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ التطعيم بلقاح كورونا غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا ستبدأ غداً الأحد.

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن بدء توزيع اللقاح على الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة. وستكون البداية من مستشفى عزل أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.



وذكر الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.