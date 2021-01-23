الاستهانة بتعليمات مواجهة كوفيد-19 قد تؤدي لانتشاره

دبي: سومية سعد

أكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ضرورة الوعي من أفراد المجتمع، وأن المسؤولية الأكبر في هذه المرحلة تقع على عاتقهم وضرورة الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من جانب الجميع، والالتزام خاصة في الأعراس والمناسبات وداخل المنازل والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن ودعم الجهود الحكومية؛ لأن أي استهانة من جانب قلة بسيطة بالتعليمات قد تؤدي إلى انتشار الوباء، ومن ثم زيادة العبء على الدولة.

وقال في تصريحات صحفية إن الالتزام أصبح بنسبة كبيرة في الشوارع والمراكز والأسواق ولكن الشرطة لن تدخل المنازل أو المناسبات، وأصبح الآن الرهان على وعي المجتمع، والتزامه في تجاوز هذه الأزمة وبما يتماشى مع مراعاة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار الجائحة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرارية قطاع الأعمال ومواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

ولا شك في أن الإجراءات الاحترازية والتوعوية التي اتخذتها الدولة وما تزال، هي التي مهدت الطريق للمرحلة الحالية، التي يتم خلالها التوازن بين كيفية التعايش مع كورونا واستئناف النشاط الاقتصادي والعودة إلى العمل.

وأشار إلى جهود الدولة في إدارة أزمة كورونا، حتى أصبحت بشهادة منظمة الصحة العالمية، من أكثر الدول الآمنة على مستوى العالم من هذا الوباء، حيث تتصدر المنطقة العربية في عمل الفحوص المعملية، وتأتي ضمن أعلى ثلاث دول على مستوى العالم في عمل الفحوص، ما يُعد شهادةً عالمية على كفاءة الإمارات في التعامل مع هذا الوباء واحتواء تداعياته المختلفة، كما يحمّل الجميع في الوقت ذاته مسؤولية مضاعفة في الالتزام بالإجراءات الوقائية، ودعم الجهود، من أجل عبور هذه المحنة.

وتطرق الفريق المري إلى تعاون أفراد المجتمع مع شرطة دبي، حيث أسهموا من خلال بلاغاتهم في ضبط كثير من المخالفين، ومساعدة الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس «كوفيد-19».

وأضاف أن أفراد الجمهور أسهموا أيضاً في فرض نوع من الانضباط، من خلال تواصلهم السريع عند ترويج شائعة ما مرتبطة بوضع الجائحة وتواصلهم عبر «إي كرايم» ما يعكس الحس الأمني والدور الرائع لأفراد المجتمع في تعزيز الأمن.

وأشار إلى أن الأرقام المجردة تعكس حجم تجاوب الجمهور مع المنصة، إذ بلغ متوسط البلاغات التي سجلتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تجاوز عدد المعاملات والبلاغات التي وردت من خلالها 14 ألف معاملة.