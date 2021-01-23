بتهمة التحريض على العصيان، زعيم الجمهوريّين يدعو إلى منح ترامب أسبوعَيْن إستعدادًا للمحاكمة

اسماعيل عبد الحي - دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل إلى منح الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة أسبوعين ليستعد لمحاكمته أمام المجلس بتهمة التحريض على العصيان.

وقال ماكونيل في بيان له، إنه وجه هذا المقترح إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر.

وإقترح ماكونيل إحالة ملف عزل ترامب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ يوم 28 جانفي الجاري، ثم منح ترامب أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات.

يذكر أن مجلس النواب وافق يوم 13 جانفي الجاري على مساءلة الرئيس ترامب على دوره المفترض في إقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 جانفي.

وبالتالي أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فتح ملف عزله مرتين، ولكن لم يتم إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ إلا بعد ترك ترامب لمنصب الرئاسة في 20 جانفي.

المصدر: رويترز