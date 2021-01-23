وفاة ملك الحوارات الأميركية بـ«كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - غيّب الموت مقدّم البرامج الحوارية التلفزيونية الأميركي الشهير لاري كينغ عن 87 عاماً، على ما أعلنت السبت شركته «أورا ميديا».

ونعى، بيان للشركة التي أسسها وفاة «ملك الحوارات» في الولايات المتحدة، الذي ترك طبعته المميزة، محاوراً شخصيات عالمية من كافة المجالات، من السياسة إلى الاقتصاد والاجتماع، نُشر على حساب «تويتر» الرسمي لهذا النجم التلفزيوني الأميركي.

وجاء في البيان «ببالغ الحزن، تعلن شركة أورا ميديا وفاة مؤسسها المشارك والصديق لاري كينغ عن عمر يناهز 87 عاماً في مركز سيدرز سيناي الطبي في لوس أنجلوس»، دون أن يوضح سبب الوفاة، لكن الإعلامي المتميز كان نقل قبل أسابيع إلى المستشفى بسبب مضاعفات إصابته بكورونا

تجد الإشارة إلى أن كينج حاور أبرز قادة العالم ورؤسائه وسياسييه، كما أجرى مقابلات مع مشاهير في الفن والثقافة، ولم ينس عامة الناس أيضاً.