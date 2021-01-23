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المملكة السعودية تسجل 197 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 197 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 197 حالة إصابة جديدة بفيروس الجديد  "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 366185 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 203 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 357728 حالة.

 

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6350 حالة وفاة.

 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2107 والحالات الحرجة 329 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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