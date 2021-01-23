شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوغندي يقتل 189 متشدداً من حركة الشباب الإرهابية في الصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كمبالا – رويترز

قال الجيش الأوغندي، السبت، إن جنوداً من قواته يعملون ضمن إطار قوة لحفظ السلام في الصومال قتلوا 189 من متشددي حركة الشباب المتطرفة، والمرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي خلال هجوم على أحد معسكراتهم.

وتشارك قوات أوغندية في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، والتي تهدف لدعم الحكومة المركزية وإيقاف مساعي حركة الشباب للانقلاب عليها.

وقالت القوات المسلحة الأوغندية في بيان إن جنودها داهموا، الجمعة، مخابئ للحركة في ثلاث قرى على بعد أكثر من 100 كيلومتر بقليل جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف الجيش أن المداهمة «شهدت إجهاز القوات على 189 إرهابياً مرتبطين بـ«القاعدة»، وتدمير عدد من المعدات العسكرية ومواد تُستخدم في الهجمات الإرهابية».