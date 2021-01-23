شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر مشيدا بمشروع الفيروز: الرئيس السيسى يرتقى بمصر بالمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب إرادة جيل، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة فى محافظة بورسعيد، واصفا المشروع بحلقة جديدة ضمن حلقات المشروعات القومية التى ترتقى بالدولة المصرية وتجعلها فى مرتبة عالية بين الدول الاستثمارية.

وقال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ فى بيان اليوم السبت إن:" الرئيس له دور كبير فى خلق تنمية حقيقية، معتبرين أن تلك المشروعات القومية تجعل مصر فى مرتبة عالية بين الدولة الاستثمارية، مشيرا إلى أن افتتاح مشروع الفيروز يعتبر استكمالًا لخطط التنمية الشاملة على أرض مصر التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف "مطر" السيسى يُسَطِّرُ مرحلةً جديدة من النمو والبناء والتنمية، من خلال تلك المشروعات القومية، التى تُنَفَذ تحت إشرافه مباشرة وبأيدى مصري؛ مؤكدًا أن تلك المشروعات تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتساعد فى خلق الكثير من فرص العمل.

ويعتبر مشروع الفيروز فى شرق بورسعيد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط ويضيف إنجازا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، كما يوفر مشروع الاستزراع السمكى شرق بورسعيد 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، ويهدف مشروع الاستزراع السمكى لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، كما يسهم فى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.

أنشأ المشروع العملاق الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع هيئة قناة السويس، ويضم المشروع الذى أقيم فى منطقة شرق التفريعة، أحواضًا للصيد سميت بمشروع الفيروز، بالإضافة لمنطقة الدبية وأسطولًا للصيد البحرى يعمل داخل وخارج المياه الإقليمية.

تمت إضافة تقنيات حديثة للاستزراع السمكى فى مصر لأول مرة، منها الاستزراع بالأقفاص السمكية والارتقاء بمستوى التصنيع السمكى فى جميع المجالات وذلك بهدف زيادة نصيب الفرد من الأسماك ومحاولة سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد.