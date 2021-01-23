أمريكا.. تعيين جانيت يلين في منصب وزيرة الخزانة لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

وافقت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع، على تعيين جانيت يلين في منصب وزيرة الخزانة، لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة.



وتشير موافقة لجنة المالية إلى أن يلين ستفوز بسهولة بموافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.

وقال السيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في وقت متأخر أمس الجمعة إن المجلس الموسع سيجري تصويتا يوم الإثنين، بشأن تعيين يلين، مما يتيح لها الشروع فورا في العمل على أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية.

وأقر أعضاء لجنة المالية المنقسمة بالتساوي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ترشيح يلين بموافقة 26 صوتا دون اعتراض واحد، إذ لم يثنيهم قلق الجمهوريين من خطط بايدن لتخصيص مبالغ ضخمة للتخفيف من أثر جائحة كورونا على المواطن الأمريكي وأهدافه المتعلقة باستثمارات البنية التحتية وزيادة الضرائب عن الموافقة على ترشيح يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة، لتولي وزارة الخزانة.

وقال السيناتور الجمهوري مايك كرابو بعد التصويت "لدي نقاط اختلاف قوية جدا مع الدكتورة يلين فيما يخص عددا من المواقف خاصة تلك المتعلقة بالسياسة الضريبية، لكنها تعهدت لنا بأنها ستعمل معنا".

وتابع قائلا "وأظن أن التصويت القوي من جانبنا لدعمها اليوم دلالة على أننا نريد المشاركة".

كان بايدن قد وافق على خطة حجمها 1.9 تريليون دولار للتخفيف من أثر كورونا وتعهد باستثمار تريليوني دولار في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتعليم والبحث لتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية.

والإثنين الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترشح جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة في فريق الإدارة المقبلة، كما رشح الرئيس الأمريكي المنتخب والي أدييمو لمنصب نائب وزير الخزانة، ورشح بايدن سيسيليا روس لتولي قيادة مجلس المستشارين الاقتصاديين.

ومن بين أهم القضايا التي ستمثل أمام يلين في حال تعيينها، سيكون التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا، حيث اقترح الرئيس جو بايدن خطة تحفيز بحجم 1.9 تريليون دولار وتعهد باستثمار تريليوني دولار آخرين في البنية التحتية ومشاريع الطاقة الخضراء والتعليم والأبحاث لزيادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة.

يذكر أن جانيت يلين كانت في وقت سابق رئيسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة بين 2014 و2018.