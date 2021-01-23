شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة المغربية بأنه سيتم بدء عملية التلقيح؛ للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الفئات المستهدفة هي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومضاعفاته، وهم مهنيو الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش الملكي، وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

وأشارت إلى أن هذه العملية ستشمل في مرحلة أولية المناطق التي تشهد نسبة مرتفعة من حالات الإصابة بمرض (کوفید- 19)، وعليه يمكن للمواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة التأكد أو الحصول على موعد اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية للوزارة أو عبر رسالة على الرقم المجاني (1717)، وذلك ابتداء من بعد غد الأحد 24 يناير الجاري الساعة 12 ظهرا.

وأشارت إلى أن المغرب أقتنت كمية من اللقاحات تقدر بـ 66 مليون جرعة، حيث تحصل المغرب، على أولى دفعات اللقاح البريطاني (أسترا-زينيكا) الهندي الصنع، وسيتحصل على الدفعة الأولى من لقاح (سينوفارم) يوم الأربعاء المقبل من الصين.

ولفتت الوزارة إلى أن اللقاحين اللذين وقع عليهما الاختيار من طرف المغرب، قد تم تصنيعهما وفقا للمواصفات الدولية، مع التأكيد على جودتهما وسلامتهما.