زعيم الأغلبية الديمقراطية بـ"الشيوخ": محاكمة ترامب 8 فبراير المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، السبت، إن مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ ستبدأ في 8 فبراير/شباط.

وحول طبيعة المحاكمة، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، إنها "ستكون محاكمة كاملة وعادلة".

وأوضح شومر في وقت سابق أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل "الجدول الزمني ومدة الجلسات".

وأضاف: "لكن لا تخدعوا أنفسكم، سيكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنبا".

وقال: "لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ".

وتابع: "نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية"

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت أن ترامب بدأ تشكيل فريق للدفاع عنه من أجل المحاكمة الثانية بمجلس الشيوخ.

ووفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية فإن ترامب بدأ ذلك بتعيين المحامي المقيم في كارولينا الجنوبية "بوتش باورز" ضمن فريق الدفاع.

وقال جيسون ميلر، مستشار ترامب، عبر "تويتر"، إن باورز "يحترمه كل من الجمهوريين والديمقراطيين، وسيؤدي عملًا ممتازا بالدفاع".

فيما لم يكشف مزيدًا من التفاصيل عن وجود محامين آخرين أم أن باورز سيكون المحامي الوحيد الممثل عن ترامب.