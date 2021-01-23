شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات بالتنمر تطيح الحاكمة العامة لكندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت الحاكمة العامة لكندا جولي باييت، ممثلة الملكة إليزابيث الثانية، استقالتها من منصبها، أول أمس الخميس، قبيل نشر تقرير يرجح أنه سيكون قاسياً حول مضايقات، بينها إهانات وتنمر ضد موظفين، وقعت في مكتبها، في سابقة في تاريخ كندا.

وقالت باييت في بيان: «احتراماً لنزاهة منصبي، ومن أجل مصلحة بلدنا والمؤسسات الديمقراطية، توصلت إلى وجوب تعيين حاكم عام جديد». وأضافت: «لذلك قدمت استقالتي. وأبلغت رئيس الحكومة الكندية بقراري».

واعتذرت باييت عما وصفته ب«توتر» في المقر العام في الأشهر الماضية. وقالت، إن «الجميع يملكون الحق في بيئة عمل صحية وآمنة في كل الأوقات، وتحت كل الظروف». تابعت: «يبدو أن الأمر لم يكن كذلك دائماً، ولذا أنا آسفة».

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء جاستن ترودو، أن استقالتها «تمثل فرصة لقيادة جديدة في ريدو هول ترد على الهواجس المتعلقة بمكان العمل، والتي أثارها الموظفون خلال المراجعة».

وبموجب البروتوكل سيتولى رئيس قضاة كندا ريتشارد واجنر، مهام الحاكم العام، ومن ضمنها إعطاء موافقات ملكية أو تحويل المشاريع التي يصادق عليها البرلمان إلى قوانين، حتى تعيين حاكم جديد.

ورأى حزب «الكتلة الكيبيكية» المناهض للملكية، أن الفرصة تسمح الآن لإعادة دراسة جدوى المنصب الذي اعتبره الحزب «وظيفة عفّى عليها الزمن، وليس لها مكان في نظام ديمقراطي».

وكانت الحكومة الكندية طلبت إجراء مراجعة مستقلة في يوليو/ تموز الماضي، عقب انتشار أنباء عن بيئة «غير صحية» في المقر الرسمي للحاكم العام. وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن مصادر مطلعة على التقرير لم تسمّها، أن نتائج المراجعة دامغة. ويقول موظفون حاليون وسابقون في مكتب الحاكمة العامة، إن باييت تنمرت، وصرخت على موظفين وأهانتهم علناً، وغادر البعض منهم مكتبها باكياً. وردت باييت، آنذاك بالقول، إنها تأخذ الاتهامات بغاية الجدية.

وتواجه باييت أيضاً انتقادات شعبية؛ لإصرارها على إجراء أعمال تجديد مكلفة في المقر الرسمي، المعروف بتسمية «ريدو هول»، ثم رفض الانتقال إليه. واختلفت كثيراً مع الخيالة الكندية؛ بسبب شدة التدابير الأمنية، ومن ضمنها تجنب المرافقة الأمنية خلال خروجها لممارسة الرياضة.

كما اُتهمت أيضاً صديقتها المقربة أسونتا دي لورينزو التي عينتها باييت سكرتيراً للحاكم العام بإساءة معاملة موظفين، واستقالت بدورها.

وباييت البالغة 57 عاماً، ورائدة الفضاء السابقة، تم تعيينها في المنصب الفخري من قبل ترودو في العام 2017، لتمثيل الملكة إليزابيث الثانية في الدولة العضو في منظمة الكومنولث. ويعين الحاكم العام بموافقة الملكة إليزابيث لخمس سنوات. وتشكل استقالة حاكم عام، وخاصة في مثل هذه الظروف، خطوة غير مسبوقة في تاريخ كندا.

والشخصية التي ستحل مكان باييت «ستُبلّغ للملكة إليزابيث الثانية، وسيعلن عنها في الوقت المناسب». وبموجب تقاليد البلاد، يفترض أن تعين شخصية ناطقة بالإنجليزية خلفاً لباييت الناطقة بالفرنسية.. ( ا ف ب)